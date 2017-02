Zweiwöchiges Programm Happy Birthday Hard Rock Café! Seit 15 Jahren am Platzl

Ansässig sind sie mittlerweile am Platzl. Seit mittlerweile 15 Jahren sind sie an dem zentralen touristischen Hotspot zuhause. Meist spielen hier lokale Bands, die im Wettbewerb "Hard Rock Rising" gefördert werden. Wer Glamrock-Gefühl sucht, bestellt Macaroni And Cheese, das essen die Trash-Metaller von Slayer immer.

15 Tage Party – Das Programm

Vom 9. bis 23. Februar feiert das Hard Rock Café 15 Tage lang seinen 15. Geburtstag. Das sind die Highlights:

Poetry Slam: 9.2. ab 21 Uhr. Sechs große Slammer aus München treten gegeneinander an. Der Eintritt von 8 Euro wird an das Ambulante Kinderhospiz München gespendet.

9.2. ab 21 Uhr. Sechs große Slammer aus München treten gegeneinander an. Der Eintritt von 8 Euro wird an das Ambulante Kinderhospiz München gespendet. Silent Disco: 11.2. ab 21 Uhr. Eine Tanzfläche, zwei DJs, zwei Kanäle. Kopfhörer auf und abzappeln in der stillen Disco. Der Eintritt ist frei.

11.2. ab 21 Uhr. Eine Tanzfläche, zwei DJs, zwei Kanäle. Kopfhörer auf und abzappeln in der stillen Disco. Der Eintritt ist frei. Burger Expert Wettbewerb: 15.2. ab 21 Uhr. Wer im Probierwettbewerb alle Zutaten errät, isst mit seiner Begleitperson im Hard Rock Café das ganze Jahr über frei. Eintritt frei. Anmeldung unter munich_events @hardrock.com

15.2. ab 21 Uhr. Wer im Probierwettbewerb alle Zutaten errät, isst mit seiner Begleitperson im Hard Rock Café das ganze Jahr über frei. Eintritt frei. Anmeldung unter munich_events @hardrock.com Bayerische Luftgitarren-Meisterschaft: 18.2. ab 21 Uhr. Ja, es ist genau das, wonach es klingt. Und ziemlich spaßig.

18.2. ab 21 Uhr. Ja, es ist genau das, wonach es klingt. Und ziemlich spaßig. Local Talent Night - King Pigeon Live: 21.2. ab 21 Uhr. Die Münchner Nachwuchs-Indieband King Pigeon ist auf der Rock-Bühne. Eintritt frei.

Mitmachen und gewinnen!

Im Hard Rock Café spielen nicht nur harte Rocker, sondern auch bayerische Blasmusiker. Stefan Dettl von LaBrassBanda hat eine seiner Trompeten für die Memoribilia-Ausstellung gespendet. Jetzt spielt er mit La BrassBanda auf der Geburtstagsparty, die am 23. Februar ab 19 Uhr für geladene Gäste steigt. Die AZ verlost exklusiv 3x2 Gästelistenplätze.

Rufen Sie bis Freitag, 10 Uhr, unsere Hotline unter Tel. 01378 420 189 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an oder schreiben Sie an gewinnen@az-muenchen.de – die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.