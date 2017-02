Zweitwohnsitz in Surinam Marianne Sägebrecht: Ihr neues Leben im Dschungel

Ihr "Sehnsuchtsland"

Diese Sehnsucht nach einem Leben in dieser anderen Kultur schilderte sie bereits in ihrem 2015 erschienen Buch "Auf dem Weg nach Surinam" . Dort heißt es: "In nächtlichen Träumen residierte ich damals zusammen mit Menschenkindern aus China, Indien, Afrika und dem westlichen Kontinent in einem fernen Land am Meer mit einem großen Regenwald." Surinam sei seit ihrer Kindheit ihr "Sehnsuchtsland".