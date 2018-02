Zweitplatzierter im Dschungelcamp Daniele Negroni überrascht mit nächstem Projekt: "Rauchfrei 2018!"

Wie seinerzeit bei "Deutschland sucht den Superstar" (2012) erkämpfte sich Sänger Daniele Negroni (22, "Only You") auch im Dschungelcamp 2018 den zweiten Platz. "Ich muss schon sagen, dass ich am Anfang ziemlich enttäuscht war. Es war ein brutales Dejà-vu für mich, weil es mich echt stark an die DSDS-Zeit damals erinnert hat. Da ist man so knapp dran und auf einmal ist der Sieg doch wieder so fern", so Negroni im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.