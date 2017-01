Zweitplatzierte im Interview Hanka Rackwitz: "Hätten mich leicht rausmobben können"

Lesen Sie auch: Making Dschungel great again - Marc ist Dschungelkönig!

Gibt es jemanden, von dem Sie besonders enttäuscht sind?

Das mit Franziska [Menke] hat mir einen argen Schlag versetzt. Ich habe sie immer als eine ganz tolle Person empfunden. Sie hat das Gespräch mit mir gesucht und ich habe mich von ihr verstanden gefühlt. Sie hatte mich zwar vorgewarnt, dass sie verschiedenes gesagt habe. Das hat mich allerdings jetzt arg geschockt...

Stimmt es, dass Sie nach dem Dschungelcamp eine Therapie in Angriff nehmen wollen?

Ja, das stimmt. Ich bin seit sechs oder sieben Jahren in Gesprächstherapie, erst war es eine tiefenpsychologische Therapie, dann Verhaltenstherapie. Gesprächstechnisch bin ich also austherapiert. Ich brauche wirklich eine Konfrontationstherapie. Da muss man sich jeden Tag seinen Ängsten stellen und das aushalten und nun hole ich mir die Freiheit zurück, die ich jetzt im Camp gespürt habe.

Was wartet zu Hause auf Sie und auf was freuen Sie sich am meisten?

Ich freue mich am allermeisten auf meine Familie. Und auf einen großen Topf Nudeln, Ketchup und gebratene Würstchen, die ich nicht durch zwölf teilen muss. Ich werde ganz alleine essen und mir alle Dschungel-Zusammenschnitte ankucken. Eigentlich sollte so etwas jeder einmal machen: Du siehst danach die Welt, die du verlassen hast, mit ganz neuen Augen!

