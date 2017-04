Zweitliga-Ergebnisse vom Sonntag Asano schießt VfB an die Spitze - Wirbel im Abstiegskampf

Trotz des verpassten Sieges in Würzburg bleibt Hannover 96 im Aufstiegsrennen gut dabei. Mit der Nullnummer haben die Niedersachsen immerhin einen Vereinsrekord aufgestellt: Noch nie blieb die Mannschaft in der 2. Liga fünf Spiele in Serie ohne Gegentreffer. "Wir wissen, dass uns ganz wenige Mannschaften ausspielen können, wenn wir kompakt stehen", sagte Torhüter Philipp Tschauner. Am nächsten Wochenende steht das Top-Duell im Niedersachsen-Derby mit Eintracht Braunschweig an.