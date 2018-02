Kurios: Der vereinslose Ex-Löwe Fanol Perdedaj hätte noch kommen sollen – letztlich entschied sich der Abräumer aus finanziellen Gründen für den 1. FC Saarbrücken, der Löwen-Gegner in der Aufstiegsrelegation werden könnte. Am Ende konnte das "Gesamtpaket", das Sechzig aus den Ablösesummen der Verkäufe von Martin Gambos, György Hursan und einem dritten Akteur hatte schnüren wollen, weder mit Perdedaj noch einer Alternative realisiert werden. So blieb Gorenzel nichts anderes übrig, als zu konstatieren: "Das nehmen wir so zur Kenntnis und haben volles Vertrauen in unsere Mannschaft."

Risikofaktoren Gebhart und Görlitz

Die Abgänge der Akteure in Länder, in denen das Transferfenster noch geöffnet ist, und somit die von Bierofka geforderte Verschlankung des Kaders, waren zu Redaktionsschluss übrigens auch noch nicht fixiert. Festzuhalten bleibt: Die Sechzger sind zwar mit sieben Punkten Vorsprung Spitzenreiter der Regionalliga, gehen aber ein Risiko ein: Leader Timo Gebhart ist wie Neuzugang Görlitz monatelang ausgefallen, die Comeback-Termine des Duos sind weiter ungewiss. Klar dagegen: Die Sechzger genießen anders als die meisten Regionalliga-Gegner Profi-Bedingungen. Im Vergleich mit möglichen Relegations-Kontrahenten wie Energie Cottbus (nach wie vor ungeschlagen), Viktoria Köln, Uerdingen oder SC Weiche Flensburg (Nordost-Spitzenreiter HSV II verzichtet wohl aus finanziellen Gründen) hätte jegliche Verstärkung des Kaders gutgetan.

Am Freitag stand übrigens doch noch ein "Neuzugang" auf dem Platz: Carlo Ljubek, Schauspieler und Ex-Löwe in der Jugend, durfte sich aus PR-Gründen gegen Kapitän Felix Weber und Co. beweisen. Am Abend besuchten die Sechzger dafür die Premiere dessen Films "Luna" im Mathäser-Kino. Nicht, dass man 1860 neben mäßiger Transferbilanz auch mangelndes Teambuilding vorwerfen kann.

