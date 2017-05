Das Ouija-Board funktioniert so: Man legt die Finger auf eine kleine Holzplatte mit Füßchen und erhält die Antwort auf Fragen durch das Verschieben des Boards auf verschiedene Buchstaben. Mit geschlossenen Augen gaben wir uns der magischen Stille hin – aus dem Nebenraum perlendes Gelächter der Frauen und das Gebrumme schöner Männerstimmen.

Plötzlich fühlte ich die Wärme eines männlichen Gesichtes auf der rechten Seite. Ohne die Augen zu öffnen, drehte ich mich in Richtung Mund, ich dachte erst, es sei Tony… Obwohl! Ein etwas anderer Geruch war da und der Duft einer anderen Männlichkeit. Ich ließ den Kuss zu. Er war schön, ein erfahrener, männlicher Kuss.

Wie nach einem Zauberakt öffnete sich, als ich die Augen aufmachte, die Tür zum großen Salon. Tony stand im Gegenlicht, ich sah den Kussdieb an, es war Henry Miller, der sich langsam aufrichtete und lächelnd zu Tony sagte: "I could not help it!“ Henry Miller war sexy, er schmeckte nach Zigarren und Whisky. Trotzdem war etwas Frisches und Anregendes in diesem Kuss. Mein erstes Schmecken dieser Art Mann. Wir mussten alle lachen. Was für ein Bild. Anna und ich, die in Samt und Seide gehüllten Küken, der im Gegenlicht schimmernde Ehemann und der coole Kussdieb. (... )

Das Ende kam in Tanzschritten daher. Versüßt durch die Küsse eines 17-Jährigen. Vorbei die Zeit als Gastgeberin, vorbei die Zeit ohne Sex und Lust. Die Musik der 60er war keine Musik zum Zuhören. Es war Musik zum Tanzen und zum Ausbrechen.

Der Hedonismus war auferstanden mit Schlaghosen. Der Teufel gab einen Ball, wer mochte nicht auf der Gästeliste stehen?

Nachts entführte mich ein neuer Begleiter, Steve, der nach Sharon Tates Tod Selbstmord begehen sollte. Wir suchten Kaschemmen auf, in denen Bands den neuen Zeitgeist eintrommelten. Die Musik, aufpeitschend und archaisch, machte aus mir, der braven Hausfrau, eine Voodoo-Tänzerin.

Plötzlich gab es einen neuen Club, in dem man sich traf: The Factory. Eine ehemalige Fabrik in Santa Monica. Mein nächtlicher Wallfahrtsort. Janet Leigh, Tonys erste Frau, stand eines Nachts vor mir. Wir fielen uns wortlos in die Arme. Meine Trennung von Tony war stadtbekannt und wir umarmten uns wie Schwestern. Waren wir doch zwei von Blaubarts Frauen, die ihn überlebten.

Ein blonder Jüngling saß eines Nachts an meinem Tisch und warf mir unmissverständliche Blicke zu. Dean Martin junior, damals ein bekannter Teenie-Popstar. Er war 17 und fand mich schön. Dean Martin, der Sänger, sein Vater und ein Freund von Tony. Ich griff zu, das 17-jährige Küken schmeckte süß. Es gab stundenlanges Geschmuse, alles, was ich vermisst hatte. Das Kindsein, die Pubertät, Vertrauen, Angstlosigkeit… Ich wusste, diese Beziehung würde das Ende meiner Ehe besiegeln, weil es Tonys Ego anschoss.

Dabei war es ganz unschuldig, kindhaft. Manchmal spielte Dean junior im Garten seines Hauses Gitarre und ich tanzte im Mondlicht. Wir trafen uns jeden Abend, nachdem die Kinder schliefen, von ihrer Nanny betreut. Ich lief aus dem Haus und hüpfte im Minikleid (Valentino ade!) über den Rasen, stellte mich neben das große Tor und irgendjemand ließ mich raus.

Einige Stunden später kam ich nassgeschwitzt zurück. Irgendjemand ließ mich wieder rein. Das Ausgehen hatte Folgen, die ich herbeisehnte. Eines Nachmittags rief Tony mich aus Las Vegas an. Hier das exakte Gespräch: TC: "Ich höre, du gehst mit Dean Martin junior aus?“ Ich: "Ja.“ TC: "Ich will, dass du mein Haus verlässt.“ Ich: "Morgen ziehe ich aus.“ TC: "Du darfst nichts mitnehmen.“ Ich: "Du kannst dir die Picassos, Sofas, Kunstwerke und Schmuck in den Arsch stecken, ich nehme nur die Kinder und meine Kleider, der Rest gehört dir.“ TC: "Die Kinder werde ich dir auch noch wegnehmen.“

Morgen lesen Sie: Warren Beatty ist für Christine Kaufmann der rücksichtsvolle Liebhaber – und Eric Clapton der erste langhaarige Liebhaber.