Am 25./26. Oktober müssen die Blauen beim unangenehmen Zweitliga-Aufsteiger ran, der am Freitagabend mit einem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim überrascht hatte. Den Löwen blüht, ähnlich wie in der letzten Runde, somit der nächste Doppelpack: Nach den beiden Duellen mit dem KSC innerhalb einer Woche geht's Anfang Oktober (noch nicht terminiert) ebenfalls auswärts nach Würzburg. Dann gibt's am achten Spieltag auch in der Liga das bayerische Derby, bei dem garantiert ebenfalls für ein ausverkauftes Haus gesorgt ist.