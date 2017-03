München - Die Münchner kassierten zuletzt unter Trainer Vitor Pereira drei Niederlagen am Stück, die Würzburger warten schon seit sieben Spielen auf einen Dreier. Im Kampf gegen den drohenden Abstieg müssen beide Mannschaften endlich wieder die Kurve kriegen. "Ich würde mir wünschen, dass wir einen anderen Tabellenplatz haben. Aber wir sind vorbereitet hochzuklettern", sagte Pereira, dessen Löwen derzeit Rang 14 belegen. Aber auch für die Würzburger Kickers geht es beim Gastspiel in München darum, die Talfahrt zu beenden. Der erste Sieg 2017 soll her. Ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Teams also.