Zweite Liga am Samstag live Liveticker: TSV 1860 empfängt den FC St. Pauli

München - 1860 hofft im Heimspiel gegen den FC St. Pauli auf den Einsatz des angeschlagenen Maxi Wittek. "Maxi Wittek sollte einsatzbereit sein", sagte Trainer Vitor Pereira am Freitag in München. Der Abwehrspieler war in dieser Woche im Training umgeknickt. Nach der 0:2-Niederlage in Berlin wollen die Löwen am Samstag (13.00 Uhr) gegen den FC St. Pauli wieder Heimstärke demonstrieren. Eine zweifelnde Elf möchte Coach Pereira dabei nicht erleben. "Ich mag Mannschaften die selbstbewusst sind. Die auf den Platz kommen, um das Spiel zu dominieren", sagte der Portugiese. "Wir hatten im Spiel gegen Union Zweifel, haben unser Selbstvertrauen verloren."