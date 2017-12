Zweite Liga am Samstag Kiel nach 2:2 gegen Düsseldorf weiter vorne

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen

Der 1. FC Nürnberg ist nach einem verdienten Heimsieg ganz nah an die Aufstiegsplätze herangerückt. Der Tabellendritte besiegte den SV Sandhausen am Samstag mit 1:0 (0:0). In einer zähen Partie erlöste Tim Leibold die 23 586 Zuschauer im Max-Morlock-Stadion mit seinem Tor in der 68. Spielminute. Zuvor waren die Nürnberger mehrmals am guten Sandhäuser Torwart Marcel Schuhen gescheitert. Die Nürnberger taten sich im eigenen Stadion einmal mehr schwer. Im Offensivspiel fehlten zunächst die Ideen. Die Gäste aus Sandhausen standen kompakt, zudem hatten sie Schuhen als einen starken Rückhalt im Tor.

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Abstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen. Mit 0:2 (0:2) verlor der Tabellenvorletzte am Samstag beim MSV Duisburg. Zuvor hatte Fürth noch vier Punkt aus zwei Spielen geholt und den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf drei Zähler verringert. In Duisburg jedoch fiel die Entscheidung schon vor der Pause: Cauly Oliveira Souza (40. Minute) und Borys Tashchy (44.) trafen vor 12 017 Zuschauern innerhalb weniger Minuten zur MSV-Führung. In Hälfte zwei mühten sich die Gäste zwar um den Anschlusstreffer, aber Khaled Narey (57.) und Lukas Gugganig (75.) vergaben die einzigen Möglichkeiten.

Lesen Sie hier: Bielefeld klettert Richtung Aufstiegszone