Zweite Feier René Adler: So traumhaft sah seine Lilli zur Hochzeit aus

Fußball-Torwart René Adler (32) und Schauspielerin Lilli Hollunder (31, "Verbotene Liebe") haben sich in Italien erneut das Ja-Wort gegeben. Das Paar hatte bereits vergangenen Herbst standesamtlich geheiratet, nun fand in der Toskana eine zweite Hochzeitsfeier statt. Die Braut selbst kündigte diese via Instagram an. Zu einem Foto von sich in der untergehenden Sonne Italiens schrieb sie: "Magisches Italien" und setzte die Hashtags "weddingtocome", zu Deutsch in etwa "Eine Hochzeit steht bevor", und "vorfreude".