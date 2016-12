Zweisitzer-Unikum aus England Der Morgan stirbt nie

Einen Morgan 4/4 gibt's heute für 51.000 Euro

Heute treibt den mittlerweile 880 Kilogramm schweren 4/4 ein 1,6-Litermotor mit 82 kW/112 PS an, und unter der langen Haube des Plus 4 arbeitet ein 106 kW/145 PS starkes Zweilitertriebwerk. Hierzulande sind die Autos über die Importeure Merz & Pabst in Nürtingen (www.merz-pabst.de) für Süddeutschland und Flaving in Unna (www.morgan-flaving.de) für den Norden erhältlich. Ein Morgan 4/4 kostet heute 51.000 Euro, und das Sondermodell "80th Anniversary" kommt auf 58.800 Euro. Stoßstangen kosten immer noch Aufpreis (1.500 Euro), dagegen sind in Deutschland Türgriffe mittlerweile im Preis enthalten.

Die Basis-Ausstattung ist immer noch spartanisch, dafür haben sich die Lieferfristen gebessert. Drei bis vier Monate sind zu kalkulieren, während es früher bis zu zwei Jahre waren. Der Grund: Man hatte sich in Malvern Link bis in die achtziger Jahre hinein hartnäckig auf maximal 99 Mitarbeiter fixiert, weil ab 100 die Einstellung eines Gewerkschaftsfunktionärs ("Shop Steward") vorgeschrieben gewesen wäre. Heute arbeiten an der Pickersleigh Road immerhin 160 gut ausgelastete Handwerker, der Sprung über den eigenen Schatten hat sich somit gelohnt.