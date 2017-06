Was war passiert? Das zweijährige Mädchen hatte mit seiner Mutter in Ufernähe gespielt. Just in dem Moment, als sich die Mutter kurz umgedreht hatte, war das Kleinkind auf dem Kiesboden ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Das hatte glücklicherweise der 13-jährige Florian mitbekommen und blitzschnell reagiert, wie die Feuerwehr berichtet. Er zog die Kleine, die bereits komplett untergegangen war, an die Oberfläche und brachte sie sicher zurück in die Arme ihrer Mutter.