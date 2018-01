"Wir sind optimistisch, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren einen Spieler nach oben in den Profikader kriegen", kündigte Karl-Heinz Rummenigge jüngst bei Sky an: "Im Campus wird ein guter Job gemacht, da ist Licht im Tunnel." In den vergangenen Jahren, das weiß Rummenigge genauso wie Bayern-Präsident Uli Hoeneß, war es hingegen ziemlich düster im Nachwuchsbereich. David Alaba war der letzte Youngster, der den Durchbruch bei den Profis schaffte – 2010, also vor acht Jahren.