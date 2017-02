Zwei Welten verschmelzen Panini-Album mit Instagram- und YouTube-Stars kommt auf den Markt

Damit verschmilzt der Retro-Kult mit der digitalen Welt auf eine ganz besonders Weise. Laut Alexander Böker, einem der zwei Geschäftsführer von "Juststickit!", wurden 230 Stars angefragt - 201 sind es letzten Endes geworden. "Der größte Teil der Artists war auf Anhieb total begeistert von der Idee, ein original Panini-Bild zu werden", so Böker auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Einige seien aber auch nur gegen Bezahlung zu einer Kooperation bereit gewesen. Dennoch seien auch diese Absagen stets freundlich gewesen: "Man hatte fast den Eindruck, dass es ihnen ein wenig leid tut - es aber eine Prinzipienfrage ist", so Böker weiter.