Zwei weitere Kinder aus Malawi Madonna adoptiert Zwillinge: Kann sie mit 58 eine gute Mutter sein?

Denn natürlich wird sich eine ganze Heerschar an Assistenten, Nannys und Betreuern um das Wohl der neuen Familienmitglieder kümmern. Und materiell wird es den aus ärmlichsten Verhältnissen stammenden Kindern für den Rest ihres Lebens wohl an nichts mehr mangeln. Dass Madonnas Tat ein Akt der Nächstenliebe ist, steht außer Zweifel. Aber all der Reichtum dieser Erde kann nicht verhindern, dass der Nachwuchs das macht, was er am besten kann: rebellieren. Erst recht, wenn die Kids von der Rebellen-Königin höchstpersönlich gelernt haben.

Rocco, der Hurensohn

So sorgte Sohn Rocco vergangenes Jahr für einen weltweiten Aufreger, als er auf seinem Instagram-Account schrieb: "Roc Ritchie Son of a Bitch" ("Roc Ritche, Hurensohn"). Damals soll sie der Post ihres Sohnes, den sie gemeinsam mit Regisseur Guy Ritchie zeugte und der seither bei seinem Vater lebt, am Boden zerstört haben. Selbst so eine starke Frau wie Madonna würde es wohl nicht verkraften können, sollte in vielen Jahren eines ihrer neuen Kinder in eine derart verletzende Trotzphase geraten. Denn davor könnte selbst die größte Nanny-Armada der Welt eine Skandalnudel im Rentenalter nicht schützen.