Zwei Vorfälle Verwirrte Rentner legen Feuer

Ein Passant bemerkte das Feuer

Auch die 87-Jährige aus Grünwald befindet sich inzwischen in der Psychiatrie. Die alleinlebende Witwe hatte am Sonntagmorgen in ihrer Wohnung am Fischerwinkel Feuer gelegt. Ein 42-jähriger Geschäftsführer aus Grünwald, der glücklicherweise vorbeikam, bemerkte Rauch. Er rannte zu dem Mehrfamilienhaus und klingelte sämtliche Bewohner raus.

Als er durch eines der Fenster im Erdgeschoss blickte, sah er die Rentnerin mit Streichhölzern in den Händen in der brennenden Wohnung stehen. Der 42-Jährige rannte durch den Garten und gelangte schließlich über eine Terrassentür in die Wohnung. Der Mann brachte die Rentnerin in Sicherheit. Die Frau machte einen verwirrten Eindruck. Offenbar leidet auch sei an Altersdemenz.

Laut Polizei hatte die 87-Jährige im Schlafzimmer Bettwäsche angezündet und auch im früheren Kinderzimmer ein Feuer gelegt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Trotzdem wurden drei Räume durch Flammen und Ruß schwer beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

