Landgericht Nürnberg Verleumdung? Rechtsextremist Hoffmann fühlt sich beleidigt

Die Bemühungen der Zivilkammer, eine unkomplizierte Einigung herstellen zu können, verliefen erfolglos. Ein wesentlicher Grund für das Scheitern lässt sich aus einem einzigen Satz erschließen, den Ulrich Chaussy im Sitzungssaal vorbrachte: "Der Begriff Drahtzieher taucht in meinem Vortrag überhaupt nicht auf." Zum Beweis dafür hat er angeboten, das Manuskript, eventuell auch eine Tonaufnahme, zur Verfügung zu stellen. Richterin Monika Bieber will nun überlegen, wie es weitergeht. Nächster Termin ist Anfang März.

Nicht viel erfolgreicher war Karl-Heinz Hoffmann mit einer weiteren Klage, die unmittelbar vorher verhandelt wurde. In diesem Fall fühlt sich der gealterte Rechtsextremist von tagesthemen.de in seinen Persönlichkeitsrechten gestört. Ein online veröffentlichter Beitrag stelle ebenfalls eine Nähe von ihm zu den beiden Verbrechen und Rechtsterroristen her. Auch dieser Argumentation konnte das Landgericht nicht ohne weiteres folgen, wie Richterin Bieber zu erkennen gab. In dem Beitrag taucht lediglich der Name der "Wehrsportgruppe" auf, nicht der von Karl-Heinz Hoffmann. Wie das juristisch in dem Verfahren zu werten sei, konnte auch in diesem Fall nicht zeitnah geklärt werden. Diese Verhandlung wird ebenfalls im März fortgesetzt.