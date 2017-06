Zwei Vereine an Leihe interessiert Bayern-Neuzugang Gnabry gleich schon wieder weg?

München - Serge Gnabry war der dritte bestätigte Neuzugang des FC Bayern – acht Millionen Euro zahlten die Bayern für den U21-Nationalspieler. Doch möglicherweise wird der 21-Jährige in der kommenden Saison gar nicht in München spielen. Medienberichten zufolge könnte möglicherweise ein Leihgeschäft in Frage kommen.