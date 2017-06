Zwei Terroranschläge London - Ariana Grande betet für die Opfer

Der Terror hat erneut London erreicht. Bei Attacken in der Nacht zum Sonntag sind laut Polizeiangaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, viele Menschen wurden verletzt. In den sozialen Medien gedachten zahlreiche User den Opfern und sprachen den Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Auch Ariana Grande (23, "Moonlight" ) äußerte sich kurz via Twitter und erklärte, dass sie für London bete. Die US-Sängerin hält sich derzeit wieder in England auf, um am Sonntagabend ein großes Benefizkonzert für die Opfer des Manchester-Anschlags zu geben. Kurz nach ihrem Konzert in der englischen Arbeiterstadt hatte ein Selbstmordattentäter vor knapp zwei Wochen 22 Menschen mit in den Tod gerissen.