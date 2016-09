Chlorgas-Alarm in der Grünwalder Villa von Miroslav Klose ! Zwei Techniker, die der Fußball-Star zur Überprüfung alarmierte, verletzten sich im Schwimmbadbereich des Anwesens. Klose rief die Feuerwehr, die Arbeiter kamen ins Krankenhaus.

Grünwald - Gegen 15 Uhr bemerkte der Fußball-Star in seiner Villa in Grünwald einen seltsamen Geruch im Bereich seines Schwimmbades. Er rief bei der Firma an, die den Pool betreut, zwei Techniker (53 und 61 Jahre alt) wurden zu Kloses Anwesen geschickt.