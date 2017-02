Das zeigt die Studie nämlich auch: Die Zu- und Abfahrtsstraßen fuktionieren in München gut. Der Stau bildet sich dann erst innnerhalb der Stadtgrenzen, dort aber dafür umso stärker. Hier lag die durchschnittliche Staugeschwindigkeit 2016 sowohl während als auch außerhalb der Stoßzeiten bei nur 8 bis 9 km/h. Diese Staugeschwindigkeiten bedeuten laut "Inrix" nur 25 Prozent der Fahrgeschwindigkeiten, die zu staufreien Zeiten erreicht werden. Das heißt, dass Münchner Autofahrer eine starke Geschwindigkeitsreduzierung erleben, die deutliche Verspätungen verursacht und dazu führt, dass sich München gemessen an in Staus verschwendeten Stunden unter den führenden deutschen Städten befindet.

Der Stau kostet viel Geld

Als Grund für die Überlastung führt das Unternehmen unter anderem die gute Konjunktur in der bayerischen Landeshauptstadt an. Viele Erwerbstätige, eine stark steigende Einwohnerzahl und gute Tourismuszahlen bedeuten schlicht: viel Verkehr.

Inrix hat zudem in diesem Jahr zum ersten Mal berechnet, was der Zeit- und damit einhergehende Benzinverlust für den Geldbeutel bedeutet und um wie viel Euro sich Waren verteuern, weil der Transport so lange dauert. Demnach kostet der Stau jeden Münchner Autofahrer im Jahr 2418 Euro. Die Stadt selber verliert dadurch fast zwei Milliarden Euro.

Luise-Kiesselbach-Tunnel zeigt Wirkung

Wenig erfreulich Zahlen also, die da den Münchner Verkehrsplanern vorgelegt werden. Und dennoch hat die Studie auch einen positiven Aspekt zu vermelden. Der Luise-Kiesselbach-Tunnel hat messbar Auswirkungen auf die Fließgeschwindigkeit des Verkehrs auf dem Mittleren Ring.

So stieg die durchschnittliche Geschwindigkeit zu Stoßzeiten nach der Tunneleröffnung um zehn Stundenkilometer: von 28,9 auf 38,3 Stundenkilometer zu morgendlichen Stoßzeiten und von 31,2 auf 40,7 Stundenkilometer zu nachmittäglichen Stoßzeiten – insgesamt eine Steigerung um 31 Prozent.

Lesen Sie hier: Das ist der Fahrplan für die zweite S-Bahn-Stammstrecke

Inrix kommt an alle diese Zahlen, indem es unter anderem Daten von Navigationsgeräten und vernetzten Fahrzeugen mit Informationen über Parkplätze oder öffentliche Verkehrsmittel verknüpft. Laut Eingenaussage hat die Firma 500 Terabyte an Daten aus 300 Millionen unterschiedlichen Quellen analysiert, die mehr als acht Millionen Straßenkilometer abdecken. Für die "Scorecard 2016" wurden 1.064 Städte in 38 Ländern untersucht - es ist damit die größte Studie weltweit.