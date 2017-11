Zwei Opfer in London? Kevin Spacey: Scotland Yard ermittelt nun in zwei Missbrauchs-Fällen

"Es handelt sich dabei um den Vorwurf sexueller Übergriffe gegen einen Mann im Jahr 2005 in Lambeth. Beamte der Abteilung für Kindesmissbrauch und Sexualstraftaten ermitteln", zitiert die Seite einen Polizei-Sprecher von Scotland Yard. Es handele sich bei dem vermeintlichen Täter um denselben Mann, gegen den bereits wegen eines gleichen Vergehens aus dem Jahr 2008 ermittelt wird. Zwar vermeidet die Polizei, Spaceys Namen zu nennen - der Mime war zu dieser Zeit aber gerade im Old Vic Theater in London tätig. (Das Buch "Without You: A Memoir of Love, Loss, and the Musical Rent" von Anthony Rapp gibt es hier zu kaufen)