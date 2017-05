Zwei neue Fälle Trickbetrüger: Wieder falsche Handwerker in München

Zweite Fall in Mittersendling:

Am Donnerstag, den 04.05., gab ein vermeintlicher Handwerker in Mittersendling vor, dass das Wasser in einem Wohnhaus abgestellt werden würde. Er überzeugte einen 93-jährigen Anwohner, dass er in der Spüle etwas überprüfen müsse. Vor den Augen des Rentners und seiner Frau begann der Trickbetrüger den Platz unter der Spüle freizuräumen. Währenddessen kam ein weitere Mann in die Wohnung - der falsche Handwerker überzeugte das Paar, dass es sich um einen Kollegen handeln würde.

Der 93-Jährige wurde misstrauisch und stellte beim Verlassen der Küche fest, dass Bargeld und eine Uhr aus einer Schublade gestohlen wurden. Bei seiner Rückkehr waren die beiden Trickbetrüger verschwunden.

Täterbeschreibung - Täter 1: Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 45 Jahre alt, kräftige Statur, braune, glatte, nackenlange, schüttere und linksgescheitelte Haare, sprach deutsch mit Akzent, war dunkelblau gekleidet.

Täter 2: Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 45 Jahre alt, ungepflegte Erscheinung, schwarze, mittellange, volle Haare.

Zeugenaufruf: Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in der Weißenburger Straße in Haidhausen sowie in der Gaißacher Straße in Mittersendling Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Trickdiebstählen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

