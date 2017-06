Zwei Nächte in der Klinik Prinz Philip wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Der 96-jährige Duke of Edinburgh war mit einer Infektion eingeliefert worden. Es habe sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, teilte der Buckingham Palast in einem kurzen Statement der Öffentlichkeit mit. Ursprünglich hätte Prinz Philip die Queen am 21. Juni zur Parlamentseröffnung begleiten sollen. Stattdessen sprang sein Sohn Prinz Charles (68) für ihn ein. Über den Gesundheitszustand ihres Mannes wurde die Queen fortlaufend unterrichtet.