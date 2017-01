Und weiter: "Ich bin echt erschöpft. Auch im positiven Sinne. Die Arbeit um den Nachlass hat mir auch gut getan. Manchmal gehe ich spontan in die Ausstellung und freue mich sehr, wenn ich sehe, wie viel da immer los ist. Die lachenden und amüsierten Gesichter zeigen mir, dass es richtig war, den Künstler Helmut Dietl an seine Fans zurückzugeben." Sie habe sich intensiv mit Helmut beschäftigt, möchte nun an sich denken: "Ich will nicht nur die Witwe sein. Das bin ich natürlich auch und werde es immer sein, aber ich möchte jetzt wieder zu meinen Themen zurückkehren."