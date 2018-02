Die genauen Hintergründe der Unfälle vom Mittwochabend werden noch ermittelt. "Fakt ist: Beide Fahrer haben den Stau übersehen und sind mit großer Wucht auf das Stauende aufgefahren", sagte der Polizeisprecher am frühen Donnerstagmorgen.

Die Hauptfahrbahn der A3 zwischen Biebelried und Rottendorf sollte am frühen Morgen noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben, der Verkehr wurde über eine zweispurige Nebenfahrbahn umgeleitet. "Wir bergen noch", so der Sprecher. Die Strecke zwischen Kitzingen und Biebelried war in Fahrtrichtung Frankfurt am Morgen noch gesperrt. Der Verkehr sollte bis in den Morgen hinein ab der Anschlussstelle Wiesentheid abgeleitet werden.

