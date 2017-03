Zwei Häuser ausgeräumt Einbrecher machen Harlaching unsicher

Doch das war nicht der einzige Vorfall in Harlaching. Bei der zweiten Tat konnte die Polizei den Tatzeitraum genauer eingrenzen. In den Abendstunden am Sonntag zwischen 17 und 21.45 Uhr müssen die Täter in das Haus eingestiegen sein. Sie kletterten zunächst auf den Balkon, dort schlugen sie ein Fenster ein. Die Täter durchsuchten das komplette Haus und entwendeten Schmuck, zwei Mobiltelefone, zwei Armbanduhren und einen Laptop.