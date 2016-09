Im Hofbräuhaus Weltrekord: Matthias Völkl trägt 27 Maß über 40 Meter

Ein Bayer hat im Münchner Hofbräuhaus so viele Bierkrüge getragen wie laut Guinness noch niemand zuvor. Noch während er über den neuen Weltrekord jubelt, meldet ein Zuschauer Zweifel an der Gültigkeit des Rekordversuches an. Doch dieser Mann verfolgt auch ganz eigene Ziele.