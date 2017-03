Zwei Bauern und kein Land, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Super RTL: Jagdfieber, Computertrickspaß

Boog, ein in Gefangenschaft lebender Grizzly, macht Bekanntschaft mit dem Maultierhirsch Elliot. Dieser ist frech und überaus unternehmungslustig. Er überzeugt Boog davon, endlich in die große weite Wildnis einzutauchen, anstatt weiterhin eingesperrt zu bleiben. Die beiden ungleichen Freunde erkunden den Wald auf eigene Faust, doch als die Jagdsaison beginnt, häufen sich die Probleme. Sie beschließen, den Jägern mit Unterstützung der anderen Waldbewohner den Kampf anzusagen.

20:15 Uhr, RTL II: Zurück in die Zukunft, Sci-Fi-Komödie

Die Bekanntschaft mit dem leicht verrückten, aber genialen Wissenschaftler Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) bringt Marty McFly (Michael J. Fox) in eine prekäre Situation: Er wird in die Vergangenheit katapultiert, genauer gesagt in exakt das Jahr, in dem sich seine Eltern kennen gelernt haben. Doch Martys Auftauchen bringt die Vergangenheit völlig durcheinander: Denn seine eigene Mutter, eine überaus attraktive junge Dame, verknallt sich in ihn! Jetzt muss Marty alles daran setzen, dass sie sich doch noch seinem Vater zuwendet, denn ansonsten wird er sich binnen kürzester Zeit auflösen.