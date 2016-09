Lesen Sie hier: Niederbayer (34) bedroht Mann im Zug mit Pistole

Der Mann machte die Motorhaube seines Audis auf und forderte den Helfer auf, in den Motorraum zu schauen. Obwohl der 43-Jährige mehrmals sagte, dass er sich mit Autos nicht auskennen würde, legte ihm der Mann seine Hand auf die Schulter und wollte, dass er noch tiefer in den Motorraum schaute.

Zeitgleich bat er den Helfenden um fünf Euro, damit er sein Auto reparieren lassen kann. Währenddessen konnte der 43-Jährige bemerken, dass die angebliche Ehefrau des Unbekannten zu seinem Auto ging, die Beifahrertür öffnete und sich an seiner Sporttasche zu schaffen machte.

Nachdem der offensichtliche Diebstahlsversuch aufgeflogen war, zitierte der Audi-Fahrer seine Ehefrau wieder zu sich und fuhr davon. Der düpierte 43-Jährige verständigte die Polizei.

Fall zwei: Wo geht's hier zum Flughafen?

Der zweite Fall trug sich keine 24 Stunden später wieder in Haar zu. Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr war ein 86-jähriger Münchner mit seinem Fahrrad auf dem Jagdfeldring unterwegs, als plötzlich ein schwarzer Audi neben ihm hielt. Der Fahrer sagte, dass er aus Dubai käme, sich in München nicht auskenne und den Weg zum Flughafen gern wüsste.

Der hilfsbereite Rentner wollte daraufhin mit seinem Rad anhalten, stürzte dabei aber leicht. Der unbekannte Mann half ihm hoch, der Rentner erklärte ihm dann den Weg zum Flughafen. Der Audi-Fahrer bestand darauf, dem hilfsbereiten 86-Jährigen etwas zu schenken.

Lesen Sie auch: Neues Sicherheitskonzept fürs Rathaus: Bald alles dicht?

Er gab ihm einen Rasierer und ein Messer-Set als Dankeschön. Direkt nach der Geschenkübergabe bat er den Rentner dann um Bargeld, damit er tanken könne. Als der 86-Jährige seine Geldbörse hervorholte und dem Mann 20 Euro geben wollte, verlangte er etwas mehr.

Während der Rentner also in seinem Geldbeutel nach Geld suchte, griff der Unbekannte in diesen und zog die Scheine heraus. Im Anschluss stieg er wieder in sein Auto und fuhr zügig davon.

Täterbeschreibung Fall eins:

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze kurze glatte Haare, Drei-Tage-Bart, osteuropäische Erscheinung, sprach Deutsch mit Akzent und vermutlich rumänisch. Bekleidet mit langer dunkler Hose und einem hellen kurzärmligen Hemd.

Die Frau hat eine osteuropäische Erscheinung, weiteres ist nicht bekannt.

Täterbeschreibung Fall zwei:

Der Mann ist ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, dunkle kurze Haare, sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einem Anzug.

Die Frau im Auto war ca. 30 Jahre alt, hellblonde Haare.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.