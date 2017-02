Zuwachs bei der SPD CSU: Mitgliederzahlen weiter im Sinkflug

Tausende Neu-Eintritte in der SPD

Dagegen beschert der Schulz-Effekt der SPD derzeit nicht nur ein Hoch in den Umfragen, sondern nach Jahren des Niedergangs auch einen kleinen Mitgliederzuwachs. Seit Martin Schulz am 24. Januar von Noch-Parteichef Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat vorgeschlagen wurde, traten 6.564 Bürger allein via Internet in die Partei ein, wie die SPD auf Anfrage der dpa mitteilte.