"Zugespitzt könnte man sagen: Mit den SUVs verdienen wir das Geld, das wir für die Wende hin zur Elektromobilität benötigen", erklärte Diess. In drei Jahren sollen 20 SUV-Modelle 40 Prozent der verkauften Autos ausmachen.

Um die lange renditeschwache Kernmarke des Konzerns fit zu machen, hatte der Autobauer im vergangenen Jahr zudem den Abbau von weltweit rund 30.000 Stellen bis 2020 angekündigt, davon 23.000 in Deutschland. Das soll die Kosten ab 2020 um jährlich 3,7 Milliarden Euro senken.

1,9 Milliarden Euro Einsparungen

In dem "Zukunftspakt" genannten Programm seien bereits 1,9 Milliarden Euro an Einsparungen erreicht, im laufenden Jahr seien in Deutschland 3.800 Arbeitsplätze abgebaut worden. Weil unter anderem neue Auszubildende hinzukamen, betrug das Minus in der Summe rund 1.800 Stellen. Das Ziel von 9.200 unterschriebenen Verträgen zur Altersteilzeit werde Ende des Jahres wohl erreicht, hieß es.

Zwischenzeitlich hatte es mit dem Betriebsrat rund um die Vereinbarungen des Sparpakts kräftig Krach gegeben. Doch alles in allem hätten Unternehmen und Arbeitnehmerseite sich zusammengerauft, sagte Diess. "Ich kann mich über die Zusammenarbeit überhaupt nicht beklagen." Diese sei "hervorragend".

Bei den Renditezielen wird die Marke VW aber bislang nur etwas zuversichtlicher. Das operative Ergebnis soll 2020 zwischen 4 und 5 Prozent vom Umsatz ausmachen, bisher war lediglich die Rede von "mindestens 4 Prozent". In den ersten neun Monaten 2017 lag der Wert bereits bei 4,3 Prozent. Marken-Finanzvorstand Arno Antlitz sprach davon, dass VW die Ertragskraft schon in den ersten zwölf Monaten des "Zukunftspakts" gestärkt habe. Den Umbau hin zur Elektromobilität verband Diess erneut mit einer Kampfansage an die Konkurrenz.

91 Prozent der Fahrzeuge in Deutschland sollen umgerüstet sein

Auch bei der Umrüstung von der Manipulation betroffener Dieselfahrzeuge sieht sich VW in der Spur. In Deutschland seien 91 Prozent umgerüstet, in Europa 73 Prozent. "Die Quote der Kunden, die nicht einverstanden sind mit dem Update, die liegt unter einem Prozent", sagte Diess.

Ausgestanden ist die Affäre aber noch nicht. In Braunschweig ermittelt die Staatsanwaltschaft strafrechtlich weiter gegen Dutzende Beschuldigte, Anleger klagen wegen mutmaßlich zu später Information durch das Unternehmen. Autofahrer versuchen weiter vor Gericht, Schadenersatz von Volkswagen einzuklagen.

