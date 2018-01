Daniele verhält sich respektlos

Daniele, der am allermeisten unter dem Nikonentzug im Dschungelcamp leidet, fällt mit seiner rüpelhaften Art auf. Er hat sich nicht mehr unter Kontrolle und fährt zuerst Ansgar Brinkmann an. "Hey, hey Daniele! Bitte beruhige dich!", so der Ex-Kicker. Daniele weiter: "Come on, mach!" Ansgar wird lauter: "Nicht come on, mach! Bitte beruhige dich! Der Ton macht die Musik! Ein bisschen mehr Respekt bitte!" Am Lagerfeuer regt sich Daniele weiter auf: "Wenn ich keine Zigaretten bekomme, dann sehen die mich nur schlafen."