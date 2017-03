Zusammenhang mit Türkei-Absage Bombendrohung in Gaggenau - Rathaus geräumt

Gaggenau - Wegen einer Bombendrohung ist am Freitagmorgen das Rathaus in Gaggenau geräumt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Stadt in Baden-Württemberg hatte am Donnerstag einen Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Der Minister wollte dort am Donnerstagabend für Zustimmung bei dem Referendum über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben.