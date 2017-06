Zusammen mit den Kammerspielen Zentrum für politische Schönheit: Ein verspäteter Aprilscherz

In der Tradition von Christoph Schlingensief

Ruch steht in der Nachfolge der politischen Aktionen von Christoph Schlingensief. 2015 entwendete die Gruppe in Berlin Gedenkkreuze von Mauertoten, um auf die Folgen der europäischen Flüchtlingspolitik hinzuweisen. Für die Aktion "Die Toten kommen" wurden an den europäischen Außengrenzen verstorbene Flüchtlinge exhumiert und mit dem Einverständnis ihrer Familien nach Berlin überführt. Im Juni 2016 suchte das Zentrum öffentlich nach Flüchtlingen, die bereit waren, sich vor dem Maxim-Gorki-Theater in einer römischen Arena von vier lebenden Tigern fressen zu lassen.

Ruch arbeitet sich wie sein Vorbild heftig und bisweilen brachial an der allgemeinen Gleichgültigkeit ab. Für "Verteile Dein Flugblatt in der Diktatur" hat er allerdings die Filzpantoffeln angezogen. Gestern Vormittag stand ein Registrierungsbus mit Infostand vor dem Sophie-Scholl-Gymnasium im nördlichen Schwabing. Ein bärtiger Herr erteilte drei Schülerinnen, die gerade ihren Deutsch-Unterricht versäumten, erstklassigen Sozialkundeunterricht über Diktaturen, das vom Grundgesetz garantierte Widerstandsrecht und das Verfassen von Flugblättern. Dazu gab es Formblätter zur Unterrichtsbefreiung, Notfallnummern deutscher Botschaften, eine Packliste sowie den "zu laminierenden Notfallsatz für den Fall Deiner Festnahme".

iPad und "Kulturreise nach Auschwitz" als Preis

Der Andrang hielt sich während der Unterrichtszeit naturgemäß in engen Grenzen. Wer einen familiären Diktatur- oder Autokratiehintergrund vorweisen kann, wird im Wettbewerb angeblich bevorzugt behandelt. Ob die angebotenen Flüge in die Türkei, nach Russland, Saudi-Arabien, Syrien, Nordkorea und andere Staaten wirklich starten? Echt sind aber dem Vernehmen nach die Preise für die 100 besten Flugblätter: Hauptpreis ist ein iPad, aber es gibt auch eine "Kulturreise nach Auschwitz", ein Welt-Abo und 23 Fidgetspinner. Die Preisträger werden am 29. Juni in den Kammerspielen verkündet. Dieser Tag ist auch der Einsendeschluss.

Ruschs Berliner Aktionen provozierten heftig. Aber was in Berlin als Tiger losspringt, landet in München regelmäßig ein Bettvorleger. "Verteile Dein Flugblatt in der Diktatur" wirkt wie ein müder Aprilscherz auf Kosten von Schülern und Lehrern. Und es ist auch unerträglich hochnäsig, die Aktion nur auf Gymnasien zu beschränken, als finde sonst in unserem vielgliedrigen Schulsystem keine politische Bildungsarbeit statt.

Weder im Kultus- noch im Innenministerium wollte sich bis Redaktionsschluss jemand über die falschen Broschüren und Ministergrußworte aufregen. Das Bayern des Jahres 2017 ist eben auch nicht mehr der Freistaat von Franz Josef Strauß und der Kultusminister Hundhammer und Huber. Nur in Berlin weiß man das halt noch nicht.

Bis 29. Juni. Der Bus steht ab heute vor den Kammerspielen. Infos hier.