Zusage von zwei Stars fehlt noch "The Big Bang Theory" verlängert: Die Nerds bleiben bis 2019

Lange war unklar, ob die Sitcom der Stunde, "The Big Bang Theory" , kommendes Jahr eine elfte Staffel bekommt. Nun können sich die Fans der Reihe sogar über gleich zwei weitere TV-Saisons mit ihren Lieblingsnerds freuen: Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, haben der Sender CBS und die Warner Bros. Studios nun einen Vertrag über eine elfte und zwölfte Staffel für "The Big Bang Theory" abgeschlossen. Die Serie dürfte also mindestens bis in die erste Hälfte des Jahres 2019 weiterlaufen. Zugleich sind damit wohl knapp 50 weitere Folgen in trockenen Tüchern.