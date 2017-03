Zurück zu RB Leipzig? Bankdrücker Kimmich: "Das ist nicht mein Anspruch"

Denn es war nicht das erste Mal in der Rückrunde, dass der 22-Jährige von Bayern-Coach Carlo Ancelotti nicht berücksichtigt wurde. "Damit bin ich nicht zufrieden, das ist nicht mein Anspruch und das will ich wieder ändern", stellte Kimmich klar. Erst unter der Woche hatte Ancelotti ihn zu einem Vieraugengespräch gebeten. "Leider habe ich in den letzten Wochen nicht so viel gespielt, da tat das mal ganz gut", sagte Kimmich: "Er kann mir sagen, was ich verbessern muss, gerade in meiner Lage."