"Ich würde so tun, als wäre ich Brillenträgerin"

Interessieren würde sie auch ein Rundgang an der nahe Boston gelegenen Elite-Uni Harvard, sagte Adele weiter - "aber ich will nicht, dass irgendjemand denkt, ich wäre smart genug, um in Harvard zu studieren." Notfalls hätte die Britin aber auch schon den Plan in der Tasche um in ihren Vorlesungen extra-klug zu wirken: "Ich denke, ich würde so tun als wäre ich Brillenträgerin, wenn ich studiere."

Wenn Adele tatsächlich bald von der Bildfläche verschwindet, dann aber wohl nicht zugunsten ihrer Bildung - sondern um mehr Zeit mit ihrem Sohn Angelo verbringen zu können. "Es tut mir leid, wenn ich für eine Weile verschwinde, aber ich tue es für dich", soll die 28-Jährige bei dem Konzert laut "The Sun" mit einem Seufzer gesagt haben. Bereits zuvor hatte das Blatt berichtet, Adele plane für ihren Sohn eine zehnjährige Auszeit.