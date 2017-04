Zurück in den Zweiten Weltkrieg "Call of Duty: WWII": Explosiver erster Trailer um Europas Befreiung

"Call of Duty: WWII" konzentriere sich auf die Aktionen der legendären ersten US-Infanteriedivision zwischen 1944 und 1945, gaben Activision und Sledgehammer Games bekannt. Es werden zudem Ereignisse in den Jahren 1940 bis 1944 gestreift. Das soll helfen, optimale Voraussetzungen für die Geschichte zu schaffen und die Figuren zu entwickeln. Das Ganze spielt zu der Zeit, als in Europa die Alliierten an Stärke gewannen. Die Spieler können die Strände der Normandie am D-Day stürmen, durch Frankreich marschieren, um Paris zu befreien und letztendlich in einer monumentalen Schlacht in Deutschland eindringen.