2007 verkündete Ullrich das Ende seiner aktiven Laufbahn, im Jahr zuvor war er wenige Tage vor dem Tourstart wegen erneuter Dopingvorwürfe von der Frankreich-Rundfahrt ausgeschlossen worden.

Die Kritiker werfen Jan Ullrich bis heute vor, nicht vollständig mit seiner Dopingvergangenheit abgeschlossen zu haben. "Der letzte Lügner", sagte der Heidelberger Molekularbiologe Werner Franke, der erfolgreich gegen Ullrich prozessierte, am Dienstag über den einstigen Radstar.

"Er hat genug gebüßt"

Erst 2013, sechs Jahre nach seinem Rücktritt, gab Ullrich erstmals Blutdoping bei Fuentes zu. Betrugsvorwürfe weist er jedoch bis heute zurück. "Betrug fängt für mich dann an, wenn ich mir einen Vorteil verschaffe. Dem war nicht so. Ich wollte für Chancengleichheit sorgen", sagte Ullrich stets und argumentierte, dass damals "fast jeder leistungssteigernde Substanzen genommen" habe.

In einer Phase, in der der Radsport in Deutschland nach den großen Dopingskandalen auch um Ullrichs einstigen Widersacher Lance Armstrong für ein neues Image kämpft, ist die Verpflichtung von Jan Ullrich für viele das falsche Signal. "Das ist fatal, auch für das Fernsehen", sagte Franke, fügte aber desillusioniert hinzu: "Es wundert mich nicht mehr."

Organisator Artur Tabat kann die Bedenken nicht nachvollziehen: "Es wird immer kritische Stimmen geben. Aber schauen Sie sich an, was in Russland mit Doping passiert. Da war das früher doch harmlos."

Eine zumindest bemerkenswerte Aussage angesichts der Tatsache, dass der Radsport damals seine bislang größte Krise durchlebte. Anstatt sich kritisch mit der Vergangenheit, auch der eines Jan Ullrich auseinanderzusetzen, freut sich der 75-jährige Tabat vielmehr darüber, diesem wieder in den Sattel geholfen zu haben: "Er hat genug gebüßt, man kann ihn nicht im Keller liegen lassen."

Sportchef Steffen Simon vom verantwortlichen Sender WDR kündigte Konsequenzen für die Übertragung des Rennens an. "Wir halten an unserer geplanten Zusammenfassung fest, es wird aber kein reiner Rennbericht mehr werden. Wir werden uns auch mit den Aussagen von Herrn Tabat beschäftigen", sagte Simon.

