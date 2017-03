Zur Traumfigur radeln Auf in den Sattel und Kalorien verbrennen!

In der Radlhauptstadt München bietet sich wohl kein anderer Sport besser an, um das neue Jahr sportlich zu gestalten. Viele ausgebaute Radwege, schöne Natur und Bewegung – das sind die Hauptgründe, warum so viele Münchner zum Radl greifen, um in Form zu kommen. Und Fahrradfahren ist eine der gesündesten und sichersten Methoden, um Fett zu verlieren. Also auf in den Sattel und los geht’s.