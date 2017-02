München - Robin Wood habe gegen die Verstrickungen von Siemens in Menschenrechtsverletzungen und Landraub für das Kraftwerk Agua Zarca in Honduras sowie weitere Energieprojekte in Ländern des globalen Südens protestiert, teilte die Initiative mit. Dafür kletterten Aktivisten am Mittwochmorgen auf das Dach der Olympiahalle und entrollten ein Banner mit der Aufschrift: "Siemens geht über Leichen. Staudamm Agua Zarca stoppen". Darüber hinaus veröffentlichten sie auf Handbannern Namen ermordeter Aktivisten, die sich vor Ort gegen den Staudamm gewehrt haben.