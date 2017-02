München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat regelmäßige Kontrollen von Asylbewerberunterkünften durch die Polizei angeordnet. Erste Aktionen habe es bereits am 7. Februar in der Aufnahmeeinrichtung in Bamberg und am 9. Februar in Zirndorf gegeben, teilte das Innenministerium am Freitag in München mit. "Die bayerische Polizei wird in den kommenden Wochen bayernweit weitere systematische Kontrollen in Asylunterkünften durchführen", sagte Herrmann.