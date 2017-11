Zur Gnadenhochzeit Queen Elizabeth II. und Prinz Philip: Neue Fotos und viele Gratulanten

Theresa May gratuliert

Eines der neuen Fotos nutzte Großbritanniens Premierministerin Theresa May (61), um den Jubilaren via Twitter zu gratulieren. "Gratulation zur Feier ihrer Gnadenhochzeit an die Queen und den Duke of Edinburgh. Sie haben ihr Leben in den Dienst Großbritanniens und des Gemeinwohls gestellt - an beide richten sich meine besten Wünsche zu diesem besonderen Anlass", schrieb die 61-jährige Politikerin.