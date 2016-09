Im Vorfeld der New York Fashion Week hat sich Kylie Jenner für einen neuen Look entschieden. Das 19-jährige Model ist jetzt blond. Als Vorbild diente ihr aber offenbar nicht Schwester Kim Kardashian.

Und wieder ein neuer Look: Kylie Jenner ist erblondet, wie auf ihren neuesten Bildern auf Instagram zu sehen ist. Aktuell befindet sich das 19-jährige Model in New York, wo am 08. September die New York Fashion Week beginnt. Mit ihrer neuen Haarfarbe, aber auch mit ihrem sexy Outfit, sorgte Kylie bereits im Vorfeld und abseits der Laufstege für Aufsehen. Sie trug einen Bodysuit aus Satin mit einem dunkelroten Minirock aus Leder, der ihre langen Beine zur Geltung brachte. Die Aufmerksamkeit der Paparazzi war ihr damit gewiss.