Zum Weltflüchtlingstag Angelina Jolie besucht Flüchtlingskinder in Nairobi

Insolvenzzahlen in Deutschland Pleiterisiko Kleinfirma: Viele Einzelunternehmer betroffen

Während die Insolvenzzahlen bei Unternehmen in Deutschland insgesamt seit Jahren sinken, rutschen immer mehr Klein- und Kleinstfirmen in die Pleite. Besonders junge Unternehmer geraten oft in wirtschaftliche Schieflage.