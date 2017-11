Seit diesem Jahr zugelassen

Letztes Jahr war das Medikament in Deutschland noch nicht zugelassen, nun hat es ein Patent für den europäischen Markt, man kann es hier kaufen – für 820 Euro im Monat. Seit September gibt es aber in einer Aktion des Apothekerverbandes und Hexal einen Deal: Ein Generikum des Medikaments kann man für 50 Euro im Monat in immer mehr ausgewählten Apotheken kaufen, auch in München.