Argusaugen: "Wenn ich mit dem Kind alleine bin, funktioniert es gut, aber wenn meine Frau da ist, klappt's nicht." Den Eindruck hätten gerade junge Väter oft, sagt Coach Voelchert. "Viele Mütter denken, die Väter können's nicht."

Der Papa liegt mit dem Kind auf dem Sofa, eingeschlafen vor dem Fernseher. Warum bringt er es nicht ins Bett? Der Mann kocht, aber auf seine Art. Er hält das Baby, aber anders als die Mutter. Die Nähe zwischen ihr und dem Säugling ist besonders eng.

Doch heißt das, dass sie alles am besten kann? Nein, sagt Voelchert. "Manchmal schreit das Baby erstmal wie am Spieß, wenn der Papa etwas anders macht." Aber Kinder gewöhnen sich an die Unterschiede – und können gut damit umgehen.

Sie hören Vorwürfe, in denen das "Weichei" noch mitschwingt

Blöde Sprüche: "Ich hab' das damals auch so hinbekommen, ohne bezahlten Urlaub" oder "Windeln wechseln, Wäsche waschen?": Solche Sprüche kommen oft in einem Ton, in dem das unterdrückte "Weichei" noch mitschwingt.

Jeder dritte Vater geht heute in Elternzeit. Doch diese Männer, schreibt Andreas Lorenz auf seinem Blog "papa-online", riskieren noch immer, von Chefs oder Kollegen dumm angemacht zu werden.

Das volle Auto... Der Wagen des Liebespaares war früher schön leer. Jetzt braucht es: Kinderwagen, Windeln, Fläschchen, Spielsachen. Das Auto ist blitzschnell rappelvoll. Dann erst kann es in den Urlaub gehen. Oder zu den Schwiegereltern.

Überflusshölle: Wo ist das Kind hingekommen? Irgendwo zwischen den Bergen aus Geschenkpapier, Schleifen und Verpackungskartons muss es sein.

So ein Kindergeburtstag ist oft eine wahre Materialschlacht. Nur um nachher künstliche Stimmen aus Plastikteilen dröhnen zu hören. Bis das nächste Geschenk die alten in die Ecke verbannt.

Was ist normal? "Bin ich normal?" Quälende Fragen gerade für Männer, die alte Rollen ablegen wollen. Früher, schreibt der Kinderpsychiater Horst Petri, hatten vor allem die Väter die Verantwortung, Kinder in die Welt der Regeln und Gesetze einzuführen.

Heute haben viele Männer nicht mehr die fixe Idee vom Standardkind, das es durch Vorschriften und Strafen zu formen gilt. "Sie lassen sich sehr auf ihre Kinder ein", sagt Berater Voelchert.

Machtkämpfe: "Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen!" Dieser Satz fällt wohl in den meisten Patchwork-Familien irgendwann. Wer also entscheidet, der biologische oder der Stiefpapa? "Sich hinten anzustellen als Patchwork-Vater entspannt die Sache", sagt Voelchert.

Temperaturtücken: Mütze oder keine Mütze? Jäckchen oder nicht? Dünne Hose, dicke Hose? Sobald man die kleinen, feinen Fingerchen durch die Ärmel gefriemelt und die ersten Schritte nach draußen gemacht hat, zweifelt garantiert jemand an der getanen Arbeit...

Spielplatz-Soziologie: Der Vater an der Schaukel, wochentags, umgeben von Müttern. Er spürt ihn, den argwöhnischen Blick: schon wieder so ein Hobby-Vater. Smalltalk wäre gefragt, um in den Kreis der Frauen aufgenommen zu werden. Aber wie, wenn man nichts gemeinsam hat außer das Elternsein? Gut, dass es das Kind gibt. Wenn es Sandförmchen klaut, kommt auch ein Vater schneller ins Gespräch, als ihm lieb ist.

